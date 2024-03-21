Появились данные о расколе Чехии и Словакии из-за ситуации на Украине

Кризис на Украине привел к расколу в традиционно дружественных отношениях между Прагой и Братиславой. Разногласия произошли между премьер-министрами Чехии и Словакии, пишет газета The Washington Post (WP).

Согласно материалу издания, разрыв между двумя правительствами углубился после встречи министра иностранных дел Словакии с российским коллегой Сергеем Лавровым, в результате чего Прага приостановила традицию совместных заседаний кабинета министров с Братиславой.

Авторы материала также отмечают, что премьер-министр Словакии обвинил Чехию в поддержке войны и разрушении отношений между странами ради помощи Украине. В ответ на это Петр Фиала принял лидера словацкой оппозиции, который поддерживает политику закупки вооружений для Украины.

Этот инцидент стал первым открытым случаем конфронтации между правительствами Чехии и Словакии. Аналитики связывают действия Петра Фиалы с внутриполитической ситуацией и стратегическими целями. В своем обращении Роберт Фицо заявил, что Словакия не намерена проводить жесткую политику по отношению к России из-за общности исторических связей.

Ранее Литва присоединилась к чешской инициативе по сбору средств на снаряды для Украины.