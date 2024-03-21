США высказались об управлении сектором Газа

После завершения текущего палестино-израильского конфликта необходимо быть готовым к вопросу управления сектором Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Аль-Хадат» в Джидде в рамках своего визита на Ближний Восток.

«Мы стремимся к скорейшему завершению конфликта с учетом обеспечения безопасности Израиля. Мы надеемся на единое управление Газой и Западным берегом под руководством возрожденной Палестинской администрации», — отметил Блинкен.

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, что не допустит повторной оккупации со стороны Израиля и утверждал, что ХАМАС не должен контролировать Газу. Госсекретарь также подчеркнул важность предотвращения властного вакуума, разработки плана безопасности и организации массированных гуманитарных поставок в Газу для восстановления жизни и общин местного населения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.