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Папа Римский призвал РФ и Украину к переговорам

Vatican News: папа Римский Франциск призвал Украину и РФ к переговорам

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск I призвал Украину и РФ и стороны ближневосточного конфликта к переговорам. Об этом пишет The Vatican News.

«Святому Иосифу вверяем также народы страждущей Украины и Святой Земли — Палестины, Израиля, которые очень страдают от ужаса войны», — заявил понтифик в ходе аудиенции, вспоминая недавнее празднование дня Иосифа Обручника — нареченного мужа святой Марии.

Глава католической церкви подчеркнул, что «война — это всегда поражение», и что все стороны должны «прилагать все усилия для того, чтобы вести переговоры с целью покончить с войной».

До этого Ватикан опроверг сообщения о приглашении папы Римского Франциска посетить Москву.

19 марта французское издание Intelligence Online опубликовало материал, в котором утверждалось, что российские дипломаты ведут переговоры с главой Ватикана с целью его визита в Москву в ближайшие несколько месяцев. По его данным, папа Римский планирует визит в Москву в июне в рамках посредничества по конфликту на Украине.

Ранее Боррель раскритиковал папу Римского за призыв к Украине поднять белый флаг.

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