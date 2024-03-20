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Ватикан опроверг сообщения СМИ о визите папы Римского Франциска в Россию

Ватикан опроверг сообщения о приглашении папы Римского Франциска посетить Москву

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Vatican Media/Reuters

Папе Римскому Франциску не поступало предложение посетить Россию, он не планирует визитов в Москву. Об этом заявили РИА Новости в службе печати Святого престола.

19 марта французское издание Intelligence Online опубликовало материал, в котором утверждалось, что российские дипломаты ведут переговоры с главой Ватикана с целью его визита в Москву в ближайшие несколько месяцев. По его данным, папа Римский планирует визит в Москву в июне в рамках посредничества по конфликту на Украине.

«Это не соответствует действительности», — сказал агентству представитель Ватикана.

20 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока никак не может прокомментировать сообщения о возможном визите папы Римского Франциска в Москву.

До этого Франциск в своем интервью призвал Украину «поднять белый флаг» и начать переговоры.

Ранее в посольстве РФ поздравили папу Римского с 11-летием на престоле Святого Петра.

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