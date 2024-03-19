В Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток»

Глава немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти Германии восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток». Такое мнение он выразил на пресс-конференции в Берлине, его слова приводит ТАСС.

«Было бы правильно… отремонтировать «Северный поток», а также ввести его в эксплуатацию», — подчеркнул глава партии, отметив, что такого рода экономическая инфраструктура должна работать на благо развития Германии.

До этого газета «Коммерсант» сообщала, что ремонт трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будет стоить $1,3 млрд. В эту сумму включены расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт и восполнение утраченных запасов газа.

Отмечалось, что предварительным условием для начала восстановительных работ должны стать высокие цены на газ и гарантированный спрос на соответствующем рынке сбыта.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Американский журналист Сеймур Херш 26 сентября 2023 опубликовал статью на платформе Substack, в которой рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

Ранее французский политик назвал виновных в подрыве «Северных потоков».