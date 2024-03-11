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Французский политик назвал виновных в подрыве «Северных потоков»

Политик Филиппо заявил, что Запад не расследует подрыв «СП» из-за вины США

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Panoramic/Global Look Press

Запад не проводит расследования подрыва «Северных потоков» из-за причастности к ним США и других стран НАТО. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Нет расследования, потому что виновник — НАТО», — отметил он.

По словам Филиппо, было ясно с самого начала, что виноваты США и другие страны, в числе которых Норвегия и Великобритания. Он напомнил, что при этом «все судьи подряд» — в Дании, в Швеции — заявляли, что «они не компетентны».

Политик обратил внимание, что даже Франция и Германия, чьи интересы были напрямую задеты этой диверсией, не выразили официального протеста.

Филиппо счел, что в рамках международного права — это «акт войны» и еще один знак «провала демократий»: если тема смущает, ее «не существует».

До этого посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти ФРГ не отвечают на запросы Москвы по поводу предоставления информации о ходе расследования взрывов на «Северных потоках».

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».

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