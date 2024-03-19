Госдума приняла закон о механизме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий механизм освобождения осужденного от уголовного наказания при заключении им контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и военного времени. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

«Поправки дают возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор», — сказано в тексте.

Документ закрепляет в УК и УПК порядок освобождения от ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Механизм не будет распространяться на лиц, чьи преступления связаны с рядом деяний. От уголовной ответственности, заключивших контракт с Минобороны РФ, освободят, если в ходе спецоперации они получат награду или будут уволены со службы по здоровью или возрасту. Или же — по окончании военного времени или мобилизации.

12 марта Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде прокомментировали законопроект о снятии судимости с воюющих заключенных.