В Кремле пообещали сообщить позже о встрече Путина с главой ЦИК

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не сказал, когда избранный президент России Владимир Путин встретится с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Пока ближайшие день-два в планах такой встречи нет. Как только она появится, мы будем вас информировать», — заключил Песков.

До этого Владимир Путин на встрече с кандидатами в президенты заявил, что избирательная кампания на выборах в России прошла цивилизованно. Он выразил надежду, что конструктивный подход удастся сохранить в парламенте, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Событие не обошлось без инцидентов: в нескольких регионах России люди залили избирательные урны зеленкой и краской, испортив бюллетени. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «элементами терроризма».

Ранее Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента РФ.