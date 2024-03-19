Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали возможную поездку Путина в Китай

Песков о поездке Путина в Китай: ведется подготовка

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал сообщения в СМИ о возможной поездке президента России Владимира Путина в Китай.

«Сейчас готовится несколько встреч президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка. По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Других подробностей он не привел.

Как сообщило агентство Reuters, Владимир Путин в мае этого года отправится с визитом в Китай для переговоров с председателем страны Си Цзиньпином, что может стать первым зарубежным визитом российского лидера после президентских выборов.

В поздравлении к Путину по поводу его переизбрания на пост главы РФ Си Цзиньпин отметил, что победа политика на выборах в полной мере свидетельствует, что российский народ его поддерживает.

Ранее китайский посол рассказал о предстоящих встречах Путина и Си Цзиньпина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами