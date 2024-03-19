В Кремле прокомментировали возможную поездку Путина в Китай

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал сообщения в СМИ о возможной поездке президента России Владимира Путина в Китай.

«Сейчас готовится несколько встреч президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка. По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Других подробностей он не привел.

Как сообщило агентство Reuters, Владимир Путин в мае этого года отправится с визитом в Китай для переговоров с председателем страны Си Цзиньпином, что может стать первым зарубежным визитом российского лидера после президентских выборов.

В поздравлении к Путину по поводу его переизбрания на пост главы РФ Си Цзиньпин отметил, что победа политика на выборах в полной мере свидетельствует, что российский народ его поддерживает.

Ранее китайский посол рассказал о предстоящих встречах Путина и Си Цзиньпина.