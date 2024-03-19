Пашинян заявил, что Армения продолжит диалог с НАТО

Армения намеревается развивать диалог с НАТО и отдельными странами альянса. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

«В свете событий, происходящих в нашем регионе, для Армении крайне важно усилить и развивать соответствующие оборонные возможности», — сказал Пашинян.

Глава правительства отметил, что взаимодействие НАТО и Армении не может быть направлено против стран региона, а также отметил, что ждет поддержки Североатлантического альянса в вопросе заключения мира между республикой и Азербайджаном.

12 марта Пашинян рассказал, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. По словам премьера, Ереван просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится эта зона ответственности, в ином случае Армения покинет организацию.

Ранее в МИД РФ назвали возможную причину выхода Армении из ОДКБ.