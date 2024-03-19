Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил, что Армения продолжит диалог с НАТО

Пашинян: Армения ждет поддержки НАТО в заключении мира с Азербайджаном

close
100%
Асатур Есаянц/РИА Новости

Армения намеревается развивать диалог с НАТО и отдельными странами альянса. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

«В свете событий, происходящих в нашем регионе, для Армении крайне важно усилить и развивать соответствующие оборонные возможности», — сказал Пашинян.

Глава правительства отметил, что взаимодействие НАТО и Армении не может быть направлено против стран региона, а также отметил, что ждет поддержки Североатлантического альянса в вопросе заключения мира между республикой и Азербайджаном.

12 марта Пашинян рассказал, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. По словам премьера, Ереван просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится эта зона ответственности, в ином случае Армения покинет организацию.

Ранее в МИД РФ назвали возможную причину выхода Армении из ОДКБ.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами