Пашинян поздравил Путина с победой на выборах президента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил избранного российского президента Владимира Путина с победой на выборах. Текст письма опубликовали на сайте армянского правительства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Надеюсь, что диалог во всех областях двусторонних интересов будет развиваться на благо народов Армении и России», — говорится в сообщении.

Пашинян также пожелал Путину здоровья, счастья и дальнейших успехов в деятельности.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны Армении с Азербайджаном.