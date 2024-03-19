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Сенатор Грэм согласился с идеей предоставления Украине помощи в виде кредита

Грэм согласился с идеей Трампа о беспроцентном кредите для Украины

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Nathan Howard/Reuters

Наиболее вероятным вариантом предоставления Украине финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов станет беспроцентный кредит. Такое мнение на свой странице в соцсети X (ранее Twitter) выразил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Грэм сообщил, что с учетом кризиса на южной границе и огромного государственного долга США идея экс-президента Дональда Трампа о помощи Украине в виде беспроцентного кредита, от которого можно отказаться, представляется ему «наиболее вероятным путем вперед».

Сенатор отметил, что на аналогичных условиях финансовая поддержка будет предоставляться и другим странам.

11 февраля Трамп призвал прекратить безвозмездную раздачу денег иностранным государствам. По его мнению, делать подобное следует только в виде займа. Он подчеркнул, что сделка может заключаться и с выгодными для получателя условиями, например без процентов и на неограниченный срок.

До этого сенатор США Рэнд Пол назвал прямым оскорблением каждого американца законопроект о помощи Украине.

Ранее Трамп рассказал, сколько Европа должна тратить на Украину.

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