Маск уличил администрацию Байдена в бездействии по преступности мигрантов

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Администрация Байдена ничего не делает», — написал Маск.

Так предприниматель прокомментировал публикацию о том, что полиция в Лос-Анджелесе сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, грабящим дома. В публикации уточняется, что преступники прибывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы 2024 года было ограблено более 900 домов.

До этого экс-президент США Дональд Трамп назвал преступлением против человечества и страны иммиграционную политику, проводимую Байденом.

9 марта федеральный судья в американском штате Техас отклонил иск, поданный десятками «республиканских» штатов, с требованием о приостановке программы оказания поддержки мигрантам.

В конце февраля шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил американского лидера в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

Ранее Маск обвинил Байдена в попытке изменить баланс сил на выборах при помощи мигрантов.