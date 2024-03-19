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Маск уличил администрацию Байдена в бездействии по преступности мигрантов

Маск заявил, что администрация Байдена не борется с преступностью мигрантов

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Администрация Байдена ничего не делает», — написал Маск.

Так предприниматель прокомментировал публикацию о том, что полиция в Лос-Анджелесе сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, грабящим дома. В публикации уточняется, что преступники прибывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы 2024 года было ограблено более 900 домов.

До этого экс-президент США Дональд Трамп назвал преступлением против человечества и страны иммиграционную политику, проводимую Байденом.

9 марта федеральный судья в американском штате Техас отклонил иск, поданный десятками «республиканских» штатов, с требованием о приостановке программы оказания поддержки мигрантам.

В конце февраля шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил американского лидера в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

Ранее Маск обвинил Байдена в попытке изменить баланс сил на выборах при помощи мигрантов.

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