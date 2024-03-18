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В Китае заявили о бойкоте переговоров по Украине без России

Politico: Китай пригрозил бойкотировать переговоры по Украине без России

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Depositphotos

Китай готов проигнорировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не пригласят Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на информацию от чиновников.

«Китай стремится убедить Европу в необходимости включения России в будущие мирные переговоры, возможно, в Швейцарии — в противном случае Пекин может отказаться от участия в таких встречах», — говорится в материале издания.

По информации источников, эта позиция была ясно выражена во время недавнего турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя по Европе, которое завершилось на прошлой неделе. Дипломат посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

Ли Хуэй подчеркнул, что Китай совместно с Германией готов поддержать созыв мирной конференции при участии всех сторон, чтобы наметить путь к прекращению боевых действий на Украине.

До этого заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин готов предоставить все необходимые условия для переговоров России и Украины.

Ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с главой офиса Зеленского Ермаком.

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