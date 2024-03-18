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Проигравших кандидатов в президенты России обвинили в «ленивой» кампании

Политсоветник Маркелов: все кроме Путина провели избирательную кампанию лениво

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Проигравшие кандидаты в президенты России получили низкие результаты в ходе голосования, так как слишком лениво провели избирательную кампанию, считает политсоветник, политический психолог Сергей Маркелов. Они отказались от интенсивной рекламы, пропаганды и действовали «на уровне ниже среднего напряжения сил», заявил он телеканалу «360».

Президент Владимир Путин и его команда «пахали», в результате чего честно отработали кампанию, считает Маркелов. В то же время у других кандидатов не было громких заявлений, интересных обещаний, а их предвыборные ролики оказались неинтересными, отметил политсоветник. По его мнению, остальные участники выборов не особо боролись за голоса своих избирателей.

«[Некоторые] набросились на низкий результат Харитонова, заговорили о провале коммунистического проекта в России. Чушь полная — это результат, который ожидался. Его, опять же, получили исходя из комплектации вложенных ресурсов», — утверждает эксперт.

Избирательную кампанию Маркелов назвал понятным действием с известными всем инструментами и соответствующим результатом. По его мнению, никто, кроме Путина, не выполнил свои обязанности как кандидатов хотя бы на 60-80%.

«Ленивые кандидаты получили ленивые цифры, они не боролись за электорат, а активный кандидат решил доказывать стране, что не просто так сидит в этом кресле. И получилось», — заключил Маркелов.

Напомним, в ходе выборов за Путина проголосовало рекордное число избирателей — почти 76 млн человек, явка составила 77,44%. Подробнее о том, как прошла избирательная кампания и ее итогах – в материале «Газеты.Ru».

В Кремле ранее рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах.

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