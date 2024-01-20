В Молдавии назвали ошибкой референдум о вступлении в ЕС

Проведение референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз может стать стратегической ошибкой властей, взявших курс на евроинтеграцию. С таким заявлением выступил эксперт Viitorul, политолог Ион Тэбырцэ, сообщает АРИА Новости.

«Организация и проведение референдума на старте переговоров о вступлении в Евросоюз может обернуться для действующей власти стратегической ошибкой», – сказал Тэбырцэ, отметив сложную геополитическую ситуацию для Молдавии из-за проблем в области безопасности.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

При этом в Гагаузии назвали референдум Молдавии по вступлению в ЕС пиар-кампанией Санду.

Ранее в «Платформе для Молдовы» заявили, что считают референдум по вступлению в ЕС манипуляцией президента Санду.