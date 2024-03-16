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В Киеве заявили, что речь о вводе иностранных сил на Украину сегодня не идет

Офис Зеленского: сегодня не идет речь о вводе иностранных войск на Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что сейчас не идет речь об отправке французских и других иностранных солдат на Украину, так для этого требуется соответствующее решение. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам Жовквы, на сегодняшний день нельзя говорить о вводе вооруженных сил Франции или других государств НАТО на территорию Украины. Для это Североатлантический альянс должен принять соответствующее решение. Украина же сейчас членом НАТО не является.

Пир этом чиновник отметил, что если возникнет угроза нападения России на страны НАТО, то государствам альянса придется принять коллегиальное решение о вводе войск на Украину.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не готов выступить с наступательными инициативами против России.

Накануне Макрон заверил, что Франция «никогда не поведет наступление» на Украине и не возьмет на себя инициативу в боевых действиях.

Ранее сенат Франции одобрил соглашение о безопасности с Украиной.

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