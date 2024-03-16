Спикер Госдумы попросил россиян задать вопросы для отчета кабмина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил подписчикам своего Telegram-канала задать вопросы для предстоящего отчета правительства в нижней палате парламента, который пройдет 3 апреля. Вопросы будут озвучены на пленарном заседании ГД, говорится в сообщении парламентария.

«Так же, как и в прошлом году, предлагаю задавать ваши вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчета правительства», — обратился к россиянам Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что правительство, в соответствии со статьей 114 Конституции Российской Федерации, ежегодно отчитывается перед депутатами о работе за минувший год.

По словам Володина, в настоящее время в нижней палате парламента идет подготовка к отчету правительства: профильные комитеты проводят встречи с вице-премьерами и министрами, с 25 марта состоятся встречи фракций с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

До этого глава комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума и кабинет министров России запустили работу над проектом поправок в законодательную систему, которые подразумевают введение прогрессивной шкалы налогового обложения.

Ранее в Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России.