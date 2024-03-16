Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спикер Госдумы попросил россиян задать вопросы для отчета кабмина

Володин попросил подписчиков задать вопросы для предстоящего отчета кабмина

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил подписчикам своего Telegram-канала задать вопросы для предстоящего отчета правительства в нижней палате парламента, который пройдет 3 апреля. Вопросы будут озвучены на пленарном заседании ГД, говорится в сообщении парламентария.

«Так же, как и в прошлом году, предлагаю задавать ваши вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчета правительства», — обратился к россиянам Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что правительство, в соответствии со статьей 114 Конституции Российской Федерации, ежегодно отчитывается перед депутатами о работе за минувший год.

По словам Володина, в настоящее время в нижней палате парламента идет подготовка к отчету правительства: профильные комитеты проводят встречи с вице-премьерами и министрами, с 25 марта состоятся встречи фракций с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

До этого глава комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума и кабинет министров России запустили работу над проектом поправок в законодательную систему, которые подразумевают введение прогрессивной шкалы налогового обложения.

Ранее в Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами