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В МИД РФ назвали возможную причину выхода Армении из ОДКБ

Захарова: выход из ОДКБ не относится к исконным национальным интересам Армении

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Возможный выход Армении из Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен быть основан на реальных нуждах страны, однако процедура приготовлена где-то в Брюсселе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

12 марта Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, если представители организации не ответят на поднятые Ереваном вопросы.

По его словам, на момент острой фазы конфликта Армении и Азербайджана из-за принадлежности Нагорного Карабаха ОДКБ заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. Ереван, пояснил армянский премьер, просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится эта зона ответственности. В МИД РФ назвали заявления Пашиняна об ОДКБ оскорбительными и ультимативными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новость дополняется.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.

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