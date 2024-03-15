В МИД рассказали сколько стран провели досрочное голосование на выборах РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, что досрочное голосование на выборах президента России прошло в 51 стране.

«Могу также сказать, очевидно, что информация буквально каждую минуту меняется, но на утро сегодняшнего дня проголосовало за рубежом 62 662 наших гражданина», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что освещение и проведение этого процесса отлажено. По ее словам, МИД РФ находится в полотнейшей координации с Центральной избирательной комиссией.

Кроме этого, дипломат заявила, что западные страны активизировались на фоне выборов президента России.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что страны Евросоюза планируют опубликовать совместное заявление по президентским выборам в России 18 марта, эту тему будут обсуждать на полях встречи глав МИД сообщества в Брюсселе.

Ранее в ЦИК назвали «минусовым» влияние акций с порчей бюллетеней на выборы.