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На мужчину, который катался пьяным на гидроцикле по Неве, составили несколько протоколов

Гидроцикл с двумя мужчинами перевернулся в центре Петербурга, водителя наказали

В Санкт-Петербурге поймали водителя гидроцикла, управлявшего им в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что двое мужчин катались на гидроцикле по реке Неве и перевернулись. На месте происшествия выяснилось, что маломерным судном управлял 42-летний житель Воронежа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. За руль гидроцикла он сел, как уточняется, не имея прав на его управление.

«Гидроциклисты двигались по Неве и наехали на волну, после чего упали в воду, откуда волной их стало сносить в сторону причала близ Дворцовой набережной. Судоводитель, пассажир и гидроцикл извлечены из воды, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

В итоге сотрудники водной полиции изъяли гидроцикл и составили на воронежца два административных протокола.

Ранее в Приморье водитель гидроцикла врезался в лодку, все пассажиры попали в больницу.

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