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Соглашение по безопасности не предусматривает отправку солдат США на Украину

Байден: соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск на Украину

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Kacper Pempel/Reuters

Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку американских солдат в зону боевых действий на Украину. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге по итогам двусторонней встречи, передает ТАСС.

«Наша цель состоит в том, чтобы укрепить надежную оборону и потенциал сдерживания Украины в долгосрочной перспективе», — сказал американский президент.

По мнению Байдена, прочный мир для Украины должен быть подкреплен ее «собственными возможностями по обороне». Он подчеркнул, что Киев должен сделать ставку не на отправку американских войск для участия в конфликте, а на увеличения объемов предоставляемых разведывательных данных и укрепление боевой мощи западным оружием.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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