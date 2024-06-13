Россия потребовала отмены американской блокады Кубы

Россия призывает американские власти снять эмбарго в отношении Кубы и вычеркнуть остров Свободы из списка государств — спонсоров терроризма. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи, посвященном экстерриториальным экономическим мерам, передает ТАСС.

Он счел «особенно отвратительными» попытки Вашингтона в дополнение к эмбарго Кубы, выставить страну в качестве государства — пособника терроризма. Небензя напомнил, что кубинские медики оказывали помощь нуждающимся по всему миру в период пандемии коронавируса.

«Призываем США <…> приступить к снятию антикубинского эмбарго», — подчеркнул постоянный представитель России при ООН.

Одновременно Небензя назвал тревожным продвижение в Вашингтоне санкционного законопроекта в отношении Сирии, который в случае его принятия нацелен в первую очередь на удар «по наиболее нуждающимся гражданам». Он также упомянул использование экономического давления на Белоруссию, КНДР, Иран, Зимбабве, Судан, Эритрею и другие страны.

Ранее Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи.