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Еврокомиссия направит 1 млн евро на борьбу независимых СМИ с дезинформацией

RT: ЕК выделит 1 млн евро на поддержку независимых СМИ в Сербии

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Darko Vojinovic/AP

Еврокомиссия запустила программу, направленную на поддержку независимых сербских СМИ и их борьбу с дезинформацией. Реализация программы обойдется в €1 млн. В том числе эти средства пойдут на принятие «срочных мер» по противодействию распространяемым многими СМИ антиевропейским нарративам, передает RT со ссылкой на соответствующие документы.

ЕК объявила, что стремится поддержать СМИ в укреплении свободы слова, возможности высказывать в медийном поле множество различных мнений. Также отмечается намерение Еврокомиссии обеспечить доступ людей к качественному контенту и помочь независимым СМИ в борьбе с «фейковыми новостями».

Эта программа создана с целью формирования лояльного настроения у жителей Сербии, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Он подчеркнул, что сегодня это одна из немногих стран, которая сохраняет нейтралитет вокруг спецоперации и старается наладить с Россией нормальные отношения.

«Формирование СМИ на такой основе — это очень важный элемент изменения как внутренней, так и внешней политики Сербии, которая была бы более лояльна коллективному Западу», — уверен специалист.

Напомним, на днях стало известно о планах ЕК выделить €1,4 млн на программу по развитию демократии в Северной Македонии, в том числе – на поддержку расследовательской журналистики. Коме того, ведомство выделяло €2 млн на развитие демократии и борьбу с дезинформацией в Латинской Америке и €5 млн на «поддержку независимых СМИ» Молдавии.

Ранее президент Владимир Путин назвал жителей Сербии самыми надежными союзниками России.

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