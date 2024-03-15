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В постпредстве РФ при ООН назвали «театром абсурда» заседание Совбеза по СП

В постпредстве России при ООН оценили заседание Совбеза по «Северным потокам»

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РИА Новости

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал закрытое заседание Совета Безопасности (СБ), посвященное инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», как театр абсурда. Об этом пишет ТАСС.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Закрытую дискуссию в СБ о терактах на «Северных потоках» сложно назвать иначе, как театр абсурда. Это не только мое мнение, но и мнение других членов СБ, высказанное в кулуарах. Наши западные коллеги в каком-то самообмане хвалили «эффективные» расследования Дании и Швеции, которые, напомню, не принесли никаких результатов».

Полянский отметил, что Россию не устраивает ситуация, когда расследование не находит никаких виновных во взрывах на нитках газопровода. Он также указал на необходимость международного расследования и выразил надежду на то, что ответственные за теракты против «Северных потоков» не уйдут от ответственности.

До этого стало известно, что ремонт трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будет стоить $1,3 млрд.

Ранее французский политик назвал виновных в подрыве «Северных потоков».

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