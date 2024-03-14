В США не подтвердили информацию о переговорах с Ираном по хуситам

Американские власти не могут подтвердить сообщения о переговорах с Ираном по поводу атак хуситов в Красном море. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Что касается Ирана, я не могу подтвердить сообщения, на которые вы ссылаетесь», — отметил он на пресс-конференции.

Он уточнил, что располагает информацией «в общих чертах» о наличии каналов для связи с Ираном.

До этого газета Financial Times написала, что США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить Тегеран повлиять на хуситов на фоне их нападений на суда.

В четверг, 14 марта, стало известно, что у берегов Йемена хуситы попытались обстрелять корабль. Они заявляли, что эти действия направлены на поддержку палестинцев в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в регионе. Однако арабские и мусульманские страны предупреждали США о том, что поддержка Израиля в Газе может привести к расширению конфликта во всем регионе.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.