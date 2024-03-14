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Боррель раскритиковал папу Римского за призыв к Украине поднять белый флаг

Боррель: с призывами по Украине папа Римский зашел в сад, куда его не звали

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск, призвав к переговорам по Украине, «зашел в сад, в который его никто не звал». Об этом в интервью испанской радиостанции RNE заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Его Святейшество, папа вошел в сад, в который его никто не звал... Но призвать Украину сдаться — это нечто большее, чем пожелание мира», — сказал дипломат.

По его мнению, сейчас не тот момент, когда надо предлагать этой стране «сдаться». Напротив, необходимо продолжать оказывать помощь Украине, считает Боррель.

9 марта вышло интервью папы Римского швейцарской медиакомпании RSI. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг».

Позже глава МИД Украины Кулеба отверг предложение папы Римского «поднять белый флаг» и пойти на переговоры с Россией.

Ранее в Кремле отреагировали на слова папы Римского об Украине и белом флаге.

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