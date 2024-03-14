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Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас

ЕП потребовал от РФ вернуть Румынии переданный в 1916 году золотой запас

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Depositphotos

Депутаты Европейского парламента (ЕП) обратились к России с призывом вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст соответствующей резолюции.

«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», — сказано в документе.

Как утверждают европарламентарии, Россия якобы не вернула Румынии государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности. В 1916-1917 годах их передали на хранение Москве. По мнению депутатов ЕП, таким образом она «нарушила международное право».

До этого сообщалось, что Национальный банк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР.

Советский союз дважды частично возвращал Румынии ряд ценностей — в 1935 и 1956 годах.

Ранее в России спрогнозировали цены на золото в 2024 году.

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