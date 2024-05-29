В Москве горит скандально известный ЖК Loft River

Кровля четырехэтажного дома горит в жилом комплексе Loft River в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что площадь пожара составляет 40 квадратов. Работа экстренных служб затрудняется отсутствием гидранта. В ближайшее время могут запросить вертолет для тушения.

Loft River построили на территории природно-исторического парка «Москворецкий», из-за чего апарт-комплекс пытались снести. Тушинский районный суд в 2019-м году постановил, что дома должны быть снесены, однако в 2021-м году решение было отменено.

28 мая крупный пожар произошел в деревне Березовка, расположенной в Артинском городском округе Свердловской области. В МЧС сообщили, что результате пожара сгорели 10 частных жилых домов.

22 мая в вагоне электрички на станции Поварово в Подмосковье было ликвидировано открытое горение.

До этого кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади. Позже сообщалось, что площадь пожара на швейной фабрике составляет 6 тыс. кв. метров, при этом пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.