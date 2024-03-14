Нетаньяху заявил, что Израиль войдет в Рафах в любом случае

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на международное давление. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока вы и ЦАХАЛ готовитесь к продолжению боевых действий, существует международное давление, которое мешает нам войти в Рафах и завершить работу. Как премьер Израиля, я отражаю это давление», — заявил он.

По его словам, ЦАХАЛ войдет в Рафах, где завершит ликвидацию оставшихся батальонов ХАМАС.

До этого Нетаньяху подтвердил намерения властей Израиля провести наземную операцию в городе Рафах на границе в секторе Газа и Египта, который считается последним оплотом радикального палестинского движения ХАМАС.

12 марта Нетаньяху заявил, что операция Армии обороны Израиля в Рафахе на юге сектора Газа будет завершена, но палестинским беженцам дадут уйти. Рафах — самый южный населенный пункт палестинского анклава, куда с началом палестинско-израильской войны бежали жители Газы и других городов на севере анклава.

Ранее в правительстве Израиля назвали примерные сроки окончания операции в секторе Газа.