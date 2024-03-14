Россия закроет въезд еще для 227 граждан США

РФ закрывает въезд еще для 227 граждан США, причастных к русофобскому курсу администрации Соединенных Штатов. Об этом сообщили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

В МИД уточнили, что это решение принято «в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за «поддержку Кремля и специальной военной операции»», — говорится в сообщении.

Въезд запрещен также гражданам США, вовлеченным в антироссийские санкции. Уточняется, что речь идет о конкретных людях, находящихся в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах.

До этого в ответ на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии Россия запретила въезд в страну 11 депутатам от Партии действия и солидарности (ПДС), контролирующей правительство.

На сайте МИД РФ было опубликовано сообщение, в котором говорится, что Россия приняла ответные меры в связи с преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии.

Ранее в МИД РФ заявили о подготовке ответа на запрет въезда машин в страны Европы.