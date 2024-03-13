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Путин назвал способ для минимизации потерь РФ в СВО

Путин: для минимизации потерь РФ в СВО нужно наращивать количество техники

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российским войскам для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне выполнения специальной военной операции необходимо увеличивать количество и мощь средств поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что нужно повышать эффективность применяемых сил и средств, улучшать авиацию, как тактическую, так и армейскую и стратегическую. Он уточнил, что речь идет о тех компонентах, которые приемлемы для вооруженных конфликтов, как на Украине, — наземных средствах поражения, в том числе о высокоточном оружии, об артиллерии и бронетехнике.

По словам президента, в России развитие военной техники идет семимильными шагами.

«В этом и ответ на ваш вопрос: чем мощнее и больше средств поражения, тем меньше потерь», — подытожил Путин.

В этом же интервью российский лидер заявил, что попытки Украины атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач украинских войск на линии фронта.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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Операция на Украине
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