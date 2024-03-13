Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы МИД России обсудил в Турции украинское урегулирование и ситуацию в Закавказье

Галузин обсудил в Анкаре урегулирование на Украине и ситуацию в Закавказье

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился в Анкаре со своим турецким коллегой Бураком Акчапаром, они обсудили дипломатическое урегулирования конфликта на Украине и обстановку в Закавказье. Об этом сообщили в российском МИД.

«С российской стороны в таком контексте было указано на необходимость прекращения «коллективным Западом» во главе с США накачки киевского режима вооружениями, снятия руководством Украины самозапрета на переговоры с Россией, а также трезвого восприятия Киевом новых геополитических реалий», — говорится в сообщении.

Галузин и Акчапар сделали акцент на важности процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений и содействии этому в рамках региональных форматов, подчеркнули в МИД.

Кроме того, стороны дали оценки взаимодействию со странами Центральной Азии, также они затронули аспекты российско-турецкой повестки дня.

До этого в Кремле прокомментировали вероятный визит Владимира Путина в Турцию после выборов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами