Замглавы МИД России обсудил в Турции украинское урегулирование и ситуацию в Закавказье

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился в Анкаре со своим турецким коллегой Бураком Акчапаром, они обсудили дипломатическое урегулирования конфликта на Украине и обстановку в Закавказье. Об этом сообщили в российском МИД.

«С российской стороны в таком контексте было указано на необходимость прекращения «коллективным Западом» во главе с США накачки киевского режима вооружениями, снятия руководством Украины самозапрета на переговоры с Россией, а также трезвого восприятия Киевом новых геополитических реалий», — говорится в сообщении.

Галузин и Акчапар сделали акцент на важности процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений и содействии этому в рамках региональных форматов, подчеркнули в МИД.

Кроме того, стороны дали оценки взаимодействию со странами Центральной Азии, также они затронули аспекты российско-турецкой повестки дня.

До этого в Кремле прокомментировали вероятный визит Владимира Путина в Турцию после выборов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.