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В МИД Украины не исключили участие России в саммите по формуле Зеленского

Глава МИД Украины Кулеба допустил участие РФ в саммите по формуле Зеленского

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Global Look Press

Украина допускает участие России во втором саммите по формуле мира украинского президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью панарабскому телеканалу Sky News Arabia.

Министр подчеркнул, что сейчас пришло время подумать о достижении мира. Он также добавил, что в первых мирных переговорах примут участие арабские страны.

«Россия может принять участие после этого во втором саммите», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По мнению Кулебы, вторые переговоры могут поспособствовать обретению мира и окончанию конфликта. Кроме того, обсуждение должно проходить на базе Устава ООН и инициативы Зеленского.

До этого турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит по российско-украинскому конфликту.

Ранее в ФРГ назвали странным призыв папы Римского к мирным переговорам на Украине.

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