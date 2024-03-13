Умер старший сын генерала Шарля де Голля

Умер старший сын исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля адмирал Филипп. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Адмиралу было 102 года. По данным агентства, он скончался в Национальном институте инвалидов, где жил последние два года.

Филипп родился 28 декабря 1921 года. Он был старшим ребенком и единственным сыном генерала Шарля де Голля. Есть версия, что имя ему дали в честь предка Жан-Батиста де Голля. Но по другой версии де Голль так назвал сына в честь генерала Филиппа Петена.

Мужчина окончил военно-морское училище и вступил в 1940 году в Военно-морские силы Франции. Он успел поучаствовать в нескольких кампаниях в звании прапорщика. В итоге в 1980 году он получил звание адмирала, но спустя два года завершил военную карьеру и ушел в политику.

Филипп де Голль работал сенатором Франции от Парижа с 1986 по 2004 год. К концу 1960-х годов его партия выступала за него как единственного законного наследника голлизма, — политической идеологии Франции, которая основывается на независимости Франции от любой другой державы, а также продвигает идеи самостоятельности во внешней политике.

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