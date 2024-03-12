Политолог связал атаки ВСУ с предстоящими выборами

Обстрелы территории России Вооруженными силами Украины (ВСУ) говорят о желании киевских властей дестабилизировать обстановку в стране и дискредитировать предстоящие выборы, значительно снизив явку избирателей, считает политолог Юрий Светов. Он назвал обстрелы российских регионов выполнением обещаний украинского лидера Владимира Зеленского.

«[Зеленский] же говорил, что Украина хочет доставить России проблемы, такие же слова последовали от начальника ГУР Игоря Буданова. Украинская сторона любит такие действия сопровождать заявлениями, делать из этого шоу», — заявил эксперт телеканалу «360».

Главная цель киевских властей – дискредитация предстоящих выборов президента России и желание снизить явку, считает Светов. По его мнению, обстрелы ВСУ согласовали с Европарламентом, уже заявлявшим, что результаты российских выборов не будут признаны. Эту кампанию можно приравнять к тактике по раскачиванию общественного мнения в России, заключил эксперт.

Напомним, минувшей ночью украинские дроны и ракеты массово атаковали семь российских регионов, всего средства ПВО перехватили 25 беспилотников. Вместе с тем сообщалось о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Нижегородской области рассказали об атаке беспилотников.