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В Кремле оценили слова Столтенберга о возможной капитуляции Украины

Песков о словах Столтенберга: РФ и НАТО видят позицию Киева на отрицание диалога

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

И Россия, и представители Североатлантического альянса видят последовательную позицию Украины на отрицание возможности переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, кстати говоря», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

11 марта на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесет мира, нужны переговоры, которые должны «сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».

Таким образом генсек НАТО ответил на комментарий папы Римского Франциска о возможности капитуляции Украины в конфликте с Россией. Глава римско-католической церкви призвал Киев и Москву начать переговоры, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне набраться смелости и поднять «белый флаг».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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