Борис Джонсон примет участие в предвыборной кампании Консервативной партии

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, вероятно, примет участие в избирательной кампании Консервативной партии Великобритании на всеобщих парламентских выборах. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на источники.

«Союзники Джонсона и высокопоставленные источники в правительстве подтвердили, что бывший премьер-министр, как ожидается, сыграет значительную роль во всеобщей избирательной кампании», — говорится в публикации.

По данным источников, экс-премьер будет посещать избирательные округа, произносить речи, а также появится на листовках.

Осведомленный источник подчеркнул, что не стоит ожидать, что Джонсон появится с действующим премьер-министром Риши Сунаком, но их отношения «в довольно хорошем состоянии».

В январе The Telegraph, ссылаясь на опрос YouGov, писал, что партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит катастрофическое поражение на предстоящих выборах.

Ранее Сунака призвали провести досрочные выборы в Великобритании.