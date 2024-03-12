Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Борис Джонсон примет участие в предвыборной кампании Консервативной партии

Times: Борис Джонсон хочет принять участие в предвыборной кампании в Британии

close
100%
President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, вероятно, примет участие в избирательной кампании Консервативной партии Великобритании на всеобщих парламентских выборах. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на источники.

«Союзники Джонсона и высокопоставленные источники в правительстве подтвердили, что бывший премьер-министр, как ожидается, сыграет значительную роль во всеобщей избирательной кампании», — говорится в публикации.

По данным источников, экс-премьер будет посещать избирательные округа, произносить речи, а также появится на листовках.

Осведомленный источник подчеркнул, что не стоит ожидать, что Джонсон появится с действующим премьер-министром Риши Сунаком, но их отношения «в довольно хорошем состоянии».

В январе The Telegraph, ссылаясь на опрос YouGov, писал, что партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит катастрофическое поражение на предстоящих выборах.

Ранее Сунака призвали провести досрочные выборы в Великобритании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами