Блинкен прибыл на Ямайку

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсети X, что прибыл на Ямайку, чтобы обсудить с лидерами Карибского сообщества (КАРИКОМ) урегулирование кризиса в Гаити.

«Крайне важно, чтобы мы работали вместе, чтобы поддержать народ Гаити, сдержать эскалацию насилия и беспорядков и ускорить политический переход», — отметил госсекретарь.

До этого КАРИКОМ пригласило ключевых партнеров Гаити провести встречу 11 марта, чтобы найти выход из ситуации с растущим бандитизмом в стране.

10 марта агентство Reuters сообщало, что США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити на фоне беспорядков.

9 марта стало известно, что в Гаити банды атаковали президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе. По словам источника в правоохранительных органах, 8 марта местные банды начали масштабное нападение на несколько правительственных зданий в центре Порт-о-Пренса и его окрестностях. Кроме того, злоумышленники атаковали здание МВД и полицейское управление. В городе слышны звуки выстрелов, произошли взрывы.

Ранее вооруженные банды попытались захватить главный международный аэропорт Гаити.