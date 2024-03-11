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В кабмине ФРГ прокомментировали заявление Британии по передаче ракет Taurus

Кабмин ФРГ: позиция Германии по поставкам ракет Taurus Украине не изменилась

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Позиция Германии по теме поставок дальнобойных ракет Taurus Украине не изменилась. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя предложение Великобритании передать Лондону ракеты для дальнейших поставок Украине, передает РИА Новости.

«По этому вопросу нет никаких изменений», — сказал Хебештрайт.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об обмене ракетами для поставок Украине.

11 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался прокомментировать позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам Taurus. При этом, он приветствовал, что некоторые союзники Украины «поставляют системы большой дальности».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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