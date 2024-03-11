В Кремле отреагировали на слова папы Римского об Украине и белом флаге

Папа Римский Франциск высказался в пользу переговоров по конфликту на Украине, Россия такой вариант решения проблемы не отметает, однако Украина его не рассматривает. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который комментировал слова понтифика о том, что Киеву следует поднять белый флаг.

«Насколько я понимаю, в высказывании понтифика был более широкий подтекст, но в целом его мысль можно понять — он высказался в пользу переговоров. Наш президент говорил о готовности и открытости к решению проблемы путем переговоров, но, к сожалению, и высказывания папы, и высказывания других сторон натыкаются на отрицание со стороны киевского режима», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что в данный момент Украина не допускает возможности ведения переговоров и рассчитывает обречь Россию на «стратегическое поражение» при поддержке западных стран. Песков назвал такое видение ситуации ошибочным, отметив, что об этом свидетельствует ход событий на поле боя.

Интервью с папой Римским опубликовали 9 марта. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг». Как считает папа Римский, в настоящее время есть много государств, готовых выступить в качестве посредников в конфликте на Украине, например Турция.

В Киеве заявление понтифика раскритиковали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что папа занимается «виртуальным посредничеством».

Ранее в МИД РФ отреагировали на отказ Украины поднять белый флаг.