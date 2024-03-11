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В Госдуме раскритиковали призывы стран НАТО избегать поездок в Россию

Пискарев: призывы избегать поездок в РФ могут помешать наблюдению на выборах

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Нина Зотина/РИА Новости

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации расценивает призывы стран НАТО воздержаться от поездок в РФ как попытку помешать международному наблюдению на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его словам, российская сторона ожидает приезда на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, более тысячи наблюдателей из примерно 100 стран мира.

«Расцениваем деструктивную информационную кампанию НАТО как очередную грязную провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за выборами в Российской Федерации», — отметил Пискарев.

7 марта МИД Германии обновил рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Российскую Федерацию. Поездки в РФ гражданам ФРГ настоятельно не рекомендуются. Также дипломаты попросили сограждан не ездить в граничащие с Украиной города, такие как Белгород, Брянск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону и Курск.

Кроме того, посольство Великобритании в Москве попросило подданных королевства воздержаться от поездок в Россию после публикации дипмиссии США об опасности атаки экстремистов в российской столице.

Ранее посол РФ счел провокацией русофобскую риторику США в преддверии выборов.

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Выборы президента России-2024
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