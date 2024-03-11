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Зеленский заявил, что Макрон скоро посетит Украину

Зеленский анонсировал скорый визит президента Франции Макрона на Украину

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Thibault Camus/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Украину. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы обменялись мнениями о нашей предстоящей встрече в Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский.

10 марта лидер французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что соглашение о длительной помощи, которое подписали Украина и Франция, является антироссийской провокацией.

В этот же день депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что создание Францией альянса для отправки войск на Украину вынудит Россию «достать револьвер».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал инициативу Франции по созданию коалиции государств, готовых отправить своих военнослужащих на Украину, подчеркнув, что у Франции и Прибалтики нет общих интересов.

Ранее в США рассказали, в каком случае свергнут Зеленского.

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