Американский сенатор призвал не доверять США, если они не помогут Украине

Международное сообщество больше никогда не должно доверять США, если они не смогут в скором времени помочь Украине. Об этом в ходе интервью для CBS News заявил председатель специального комитета американского сената по разведке Марк Уорнер.

«Если мы не поможем Украине прямо сейчас, остальной мир больше никогда не должен нам доверять», — сказал законодатель.

В то же время он выразил надежду на то, что парламент США сможет «найти путь» для согласования дополнительного финансирования Украины. По мнению Уорнера, большинство конгрессменов одобрили бы отдельный законопроект о поддержке Киева.

Сенатор добавил, что у украинских войск постепенно заканчиваются снаряды. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой людей.

В связи с этим законодатель предупредил, что Вашингтон рискует совершить «историческую ошибку», если решит не помогать Киеву. Такая ошибка будет аналогична некоторым просчетам, которые международное сообщество допустило незадолго до начала Второй мировой войны, резюмировал парламентарий.

Ранее в США заявили о разработке законопроекта о предоставлении Украине помощи в кредит.