Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский сенатор призвал не доверять США, если они не помогут Украине

Сенатор Уорнер: мир должен перестать доверять США, если они не поддержат Украину

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Международное сообщество больше никогда не должно доверять США, если они не смогут в скором времени помочь Украине. Об этом в ходе интервью для CBS News заявил председатель специального комитета американского сената по разведке Марк Уорнер.

«Если мы не поможем Украине прямо сейчас, остальной мир больше никогда не должен нам доверять», — сказал законодатель.

В то же время он выразил надежду на то, что парламент США сможет «найти путь» для согласования дополнительного финансирования Украины. По мнению Уорнера, большинство конгрессменов одобрили бы отдельный законопроект о поддержке Киева.

Сенатор добавил, что у украинских войск постепенно заканчиваются снаряды. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой людей.

В связи с этим законодатель предупредил, что Вашингтон рискует совершить «историческую ошибку», если решит не помогать Киеву. Такая ошибка будет аналогична некоторым просчетам, которые международное сообщество допустило незадолго до начала Второй мировой войны, резюмировал парламентарий.

Ранее в США заявили о разработке законопроекта о предоставлении Украине помощи в кредит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами