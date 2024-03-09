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Министр экономики ФРГ раскритиковал действия США

Министр экономики ФРГ Хабек раскритиковал климатическую политику США

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CNN

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в США в резкой форме раскритиковал политику Соединенных Штатов в области защиты климата. Об этом сообщает Bild.

По словам представителя немецких «Зеленых», современные политики перекладывают проблемы на следующее поколение.

«Решайте чертовы проблемы!» — заявил Хабек.

Он отметил, что в США один из самых высоких уровней выброса CO₂ на душу населения на планете, при этом администрация американского президента Джо Байдена, по словам Хабека, делает недостаточно для изменения ситуации.

По его словам, в плохом климатическом балансе в первую очередь виноваты низкие цены на энергоносители в США.

До этого Роберт Хабек заявлял, что проблемы экономики ФРГ связаны с тем, что значительная часть ее промышленного производства зависела от российского газа. По его словам, в других государствах или нет такого количества энергоемких промышленных объектов, или не было российского газа.

Ранее стало известно, что Германия продолжает использовать российский газ.

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