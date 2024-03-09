В Армении обсуждают идею о вступлении в Евросоюз

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван обсуждает спектр «новых возможностей» во внешней политике, в том числе и идею о вступлении Армении в ЕС. С таким утверждением он выступил в интервью TRT World.

«Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду (среди обсуждаемых внешнеполитических вопросов. – прим. ред.) есть также идея членства в ЕС», — заявил министр.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения — это демократическое государство и может думать о том, чтобы стать кандидатом на членство в Евросоюзе.

Кроме того, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз и Армения решили приступить к расширению партнерства. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС — Армения. По словам Борреля, еще в октябре 2023 года власти Армении выразили готовность двигаться навстречу Евросоюзу, после чего началась проработка путей укрепления взаимоотношений.

С 20 февраля 2023 года в Армении на границе с Азербайджаном работает миссия ЕС. Численность персонала менее чем за год выросла с 100 до 209 человек. В конце августа Ереван подписал с ЕС соглашение, которое официально закрепляет статус миссии наблюдателей союза в республике. 25 января 2024 года кабинет министров Армении одобрил ратификацию договора с Евросоюзом о статусе миссии наблюдателей.

Ранее МИД Азербайджана выразил послу ЕС обеспокоенность из-за наблюдателей в Армении.