Залужному предрекли политическое забвение в случае отъезда послом в Лондон

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный бесповоротно потеряет возможность участия в политической жизни Украины, если примет предложение Владимира Зеленского об отправке его послом в Великобританию. Такое мнение выразил в своем видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам Соскина, президент Украины Владимир Зеленский переходит к диктаторской модели управления страной из-за все более сложной внутриполитической обстановки. При этом для Залужного в случае его бездействия существует опасность быть задвинутым на задний план.

«Залужный должен собрать своих ближайших соратников — а их у него много — и заявить свою позицию [по поводу действий Зеленского], если, конечно, она у него есть», — заявил Соскин.

Эксперт отметил, что бывшему главкому не хватает политического опыта и знаний, однако он «быстро обучается». Если Залужный действительно отправится на дипломатическую работу в Лондон, он лишится политической субъектности и превратится в «сбитого летчика-генерала, которого уже никогда не будет в политическом или в другом измерении».

7 марта президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Британской стороне был выслан запрос на агреман — согласие государства принять лицо в качестве главы дипломатического представительства.

8 марта в Британии начался процесс утверждения экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного как посла Украины в Лондоне. Сам Залужный пока никак не комментировал эти события.

Ранее опрос показал, что Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине в случае их проведения в 2024 году.