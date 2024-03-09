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В США поддержали законопроект о финансировании правительства

Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства на 2024 год

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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Сенат американского конгресса одобрил законопроект о выделении средств для работы нескольких федеральных ведомств до 30 сентября 2024 года. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

По данным телеканала, голосование продолжается, однако законопроект поддержали 75 человек, что достаточно для его принятия.

До этого сообщалось, что сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект, который предусматривает выделение средств на обеспечение работы федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

Проект предусматривает финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд. Для одобрения инициативы в верхней палате конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов. 6 марта законопроект поддержала палата представителей. 8 марта президент США Джо Байден призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине.

Ранее США запретили Китаю покупать нефть из стратегических резервов.

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