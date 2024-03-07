В Кремле оценили действия Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон все больше повышает вовлеченность Парижа в боевые действия на Украине. Его слова приводит корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности Франции в этой войне», — заявил он.

По словам Пескова, действия Макрона не соответствуют интересам французов.

7 марта секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что слова Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину связаны с провалом прошлогоднего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 февраля в Париже состоялась конференция по украинскому конфликту, во время которой президент Франции отметил, что одной из тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на Украину.

Также Макрон на встрече с лидерами оппозиции заявил, что в поддержке Украины «нет никаких лимитов».

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.