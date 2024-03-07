Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что страны Запада недооценили Россию и ее военный потенциал. Такое мнение он высказал в интервью You Tube-каналу Judging Freedom.

«(Представителям Запада. – прим. ред.) полностью допустили просчет, недооценили и неправильно поняли Россию», — подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, США и НАТО необходимо прекратить провокации в отношении России, к примеру, разговоры о поставке Киеву дальнобойных ракет.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что западные страны играют с огнем, рассуждая о необходимости направить солдат на Украину. По его словам, в Москве слышат большое количество противоречивых заявлений, исходящих со стороны Запада насчет отправки войск НАТО на Украину. Однако даже сам по себе факт обсуждения этого опасен, предупредил Песков.

Ранее в России отреагировали на заявление США о «военных сюрпризах» от Украины.