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В США раскрыли главную ошибку Запада в борьбе с Россией

Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Западе недооценили военную силу России

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Павел Лисицын/РИА Новости

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что страны Запада недооценили Россию и ее военный потенциал. Такое мнение он высказал в интервью You Tube-каналу Judging Freedom.

«(Представителям Запада. – прим. ред.) полностью допустили просчет, недооценили и неправильно поняли Россию», — подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, США и НАТО необходимо прекратить провокации в отношении России, к примеру, разговоры о поставке Киеву дальнобойных ракет.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что западные страны играют с огнем, рассуждая о необходимости направить солдат на Украину. По его словам, в Москве слышат большое количество противоречивых заявлений, исходящих со стороны Запада насчет отправки войск НАТО на Украину. Однако даже сам по себе факт обсуждения этого опасен, предупредил Песков.

Ранее в России отреагировали на заявление США о «военных сюрпризах» от Украины.

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